محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على برايتون أند هوف ألبيون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أمام برايتون، ولعب حتى الدقيقة 90+1، وسجل الهدف الثاني للريدز.

ليفربول كان متأخرًا أمام برايتون بهدف للا شيء، حيث افتتح فيردي كاديجلو التهديف في الدقيقة 14، ليسجل هدف تقدم برايتون على رفاق محمد صلاح بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، نجح الهولندي كودي جاكبو في إدراك التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء.

وجاء محمد صلاح لينقذ ليفربول من الهزيمة بهدف رائع في الدقيقة 72، بعدما راوغ مدافع المنافس وسدد كرة قوية على يمين الحارس فيربروجن.

محمد صلاح ثامن الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي

وأصبح محمد صلاح بهذا الهدف، ثامن الهدافين التاريخيين ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما تخطى أسطورة النادي روبي فاولر صاحب الـ163 هدف، ليصل الفرعون المصري إلى 164 هدفًا.

قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي

ألان شيرار - 260 هدفًا

هاري كين - 213 هدفًا

واين روني - 208 أهداف

أندي كول - 187 هدفًا

سيرجيو أجويرو - 184 هدفًا

فرانك لامبارد - 177 هدفًا

تيري هنري - 175 هدفًا

محمد صلاح - 164 هدفًا

روبي فاولر - 163 هدفًا

جيرمين ديفو - 162 هدفًا.