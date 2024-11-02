استطلاع: ترامب وهاريس متعادلان في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

كشف استطلاع جديد أجرته صحيفة "يو اس ايه توداي" أنه قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل، تعادلت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، من حيث الشعبية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهي واحدة من عدة ولايات متأرجحة رئيسية يمكن أن تحدد الفائز في الانتخابات.

وتتعادل هاريس مع ترامب بنسبة 49٪ من الأصوات لكل منهما، وفقا لاستطلاع على مستوى الولاية شمل 500 ناخب محتمل وأجري في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي، بهامش خطأ 4.4 نقطة مئوية.

شمل الاستطلاع 300 ناخب محتمل في مقاطعة إيري، والتي يمكن أن تشير إلى اتجاهات الولاية، وتعادلت هاريس مع ترامب أيضا بنسبة 48٪ إلى 48٪.

وفي مقاطعة نورثهامبتون، وهي مقاطعة مهمة أخرى في ولاية بنسلفانيا، تقدم ترامب قليلا علي هاريس، حيث قال 50٪ إنهم يدعمونه، مقابل 48٪ لهاريس.