ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع: ترامب وهاريس متعادلان في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

صندوق اقتراع
صندوق اقتراع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف استطلاع جديد أجرته صحيفة "يو اس ايه توداي" أنه قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل، تعادلت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، من حيث الشعبية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهي واحدة من عدة ولايات متأرجحة رئيسية يمكن أن تحدد الفائز في الانتخابات.

وتتعادل هاريس مع ترامب بنسبة 49٪ من الأصوات لكل منهما، وفقا لاستطلاع على مستوى الولاية شمل 500 ناخب محتمل وأجري في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي، بهامش خطأ 4.4 نقطة مئوية.

شمل الاستطلاع 300 ناخب محتمل في مقاطعة إيري، والتي يمكن أن تشير إلى اتجاهات الولاية، وتعادلت هاريس مع ترامب أيضا بنسبة 48٪ إلى 48٪. 

وفي مقاطعة نورثهامبتون، وهي مقاطعة مهمة أخرى في ولاية بنسلفانيا، تقدم ترامب قليلا علي هاريس، حيث قال 50٪ إنهم يدعمونه، مقابل 48٪ لهاريس.

استطلاع الانتخابات الرئاسية الامريكية ترامب هاريس ولاية بنسلفانيا مقاطعة