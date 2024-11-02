فيزيتا تطلق مركز "فيزيتا لاب" وتعلن عن شراكات استراتيجية مع VISA وNymCard

أطلقت منصة فيزيتا، الرائدة في خدمات حجز الأطباء وإدارة العيادات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مركزها الابتكاري "فيزيتا لاب Vezeeta Lab"، بهدف توسيع نطاق خدماتها الرقمية في مصر ومنطقة الخليج، بما يشمل السعودية والإمارات.

واستهل مركز "فيزيتا لاب" عمله بتوقيع شراكات مع VISA، الشركة العالمية للدفع الإلكتروني، وNymCard، المزود الرائد لخدمات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وتهدف هذه الشراكات إلى تطوير تجربة المستخدمين من خلال حلول دفع مبتكرة تُسهّل المعاملات بين المرضى ومقدمي الرعاية، وتبسط عمليات الحجز والدفع عبر المنصة، مما يساهم في تقديم بيئة متكاملة للرعاية الصحية الرقمية.

ويعمل مركز "فيزيتا لاب" على تعزيز البحث والتطوير لابتكار حلول متقدمة في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، مستهدفًا أسواق السعودية والإمارات ونيجيريا وغيرها من الأسواق الإقليمية. كما يسعى لدعم مقدمي الخدمات الطبية عبر حلول مثل "D-Circle" وتوسيع خدمات "VPay" للدفع الإلكتروني، مما يعزز نمو Vezeetaدون التأثير على العمليات اليومية.

أكد شكري أسمر، رئيس قطاع التطوير المؤسسي في فيزيتا: أن مركز فيزيتا لاب، يسهم في دعم توسعنا في الأسواق الإقليمية الواعدة ونسعى من خلاله لتقديم خدمات صحية متطورة تتماشى مع تطلعات عملائنا المتزايدة."

أكدت ملاك البابا، نائب رئيس شركة VISA ومديرها العام بمصر، على الشراكة قائلة: "أن الشراكة مع Vezeeta تمثل خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بتوفير حلول دفع مبتكرة وآمنة تعزز تجربة المستخدمين وتسهل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية."