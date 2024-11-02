أسهم بـ4 أهداف.. مرموش يتألق في اكتساح آينتراخت فرانكفورت لبوخوم

تألق النجم المصري عمر مرموش في اكتساح فريقه آينتراخت فرانكفورت لضيفه بوخوم بسباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

وأبدع مرموش في المباراة التي فاز بها آينتراخت فرانكفورت على بوخوم بنتيجة 7-2، حيث شارك أساسيًا ولعب حتى الدقيقة 73، كما أسهم في 4 أهداف، إذ سجل هدفًا وصنع 3 آخرين.

مرموش يسهم في 4 أهداف

صنع مرموش هدف آينتراخت فرانكفورت الأول لزميله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل نجم المنتخب الوطني الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة حرة ثابتة.

وعاد مرموش مجددًا لصناعة الأهداف، بتمريرة حاسمة لزميله أنسجار كناوف في الدقيقة 20، قبل أن يضيف ناثانيل براون رابع الأهداف في الدقيقة 32، ثم قلص داني دي ويت الفارق لفريق بوخوم بهدف في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق عمر مرموش بنتيجة 4-1.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو بوخوم الهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق فيليب هوفمان، قبل أن يسجل السوري محمود داوود زميل مرموش الهدف الخامس في الدقيقة 61.

وقدم مرموش تمريرة حاسمة أخرى في الدقيقة 66 لزميله كان أوزون، قبل أن يختتم هوجو إيكيتيكي السباعية في الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 17 نقطة، قفز بها إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بوخوم عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر والأخير.