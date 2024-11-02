ريلمى تقدم سلسلة realme P1 تركز على الأداء القوى

أعلنت شركة ريلمي، الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في مصر، عن الإطلاق الرسمي لهاتف realme P1 Pro في مصر، بعد نجاحه الكبير في الهند، وذلك يرجع لكونه هاتفًا متميزاً يجمع بين القوة الخارقة والتصميم المبتكر والميزات الاستثنائية.

يحتوي هاتف realme P1 Pro على معالج Snapdragon 6 Gen 1 5G بتقنية 4nm والتى تقدم أداءً قويًا جدًا، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتشغيل التطبيقات بسلاسة، وممارسة الألعاب المختلف بجودة عالية، واستخدام الهاتف بدون أي مشاكل، مما يوفر للمستخدمين تجربة فائقة.

يتميز هاتف realme P1 Pro بتصميم مستوحى من طائر الفينيق، الذي يرمز إلى القوة والتجدد. يظهر هذا المعنى في كل تفاصيل الهاتف بوضوح، حيث يجمع بين الأناقة والصلابة. يتوفر الهاتف بألوان جذابة مثل الأحمر والأزرق.

تأتى شاشة realme P1 Pro من النوع المنحني بتردد 120 لتوفر صور واضحة وزاهية، مما يجعلها مثالية لتصفح الوسائط، والألعاب، والمهام اليومية. سواء كنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو تشاهد مسلسلك المفضل، فإن P1 Proيوفر تجربة سلسة مع صور مبهرة.

من أهم مميزات هاتف realme P1 Pro كاميرته Sony LYT-600 OI، التي تحتوى على خاصية تثبيت صور متطورة تساعد على التقاط صور وفيديوهات واضحة تمامًا بدون تشويش، حتى في الإضاءة المنخفضة ويضمن هذا الهاتف أن تُلتقط كل لحظة بدقة عالية ووضوح رائع مما يجعله في نفس مستوى هاتف realme 12 pro من حيث أداء الكاميرا.

تم تصميم هاتف realme P1 Pro ليلبي جميع احتياجات المستخدمين اليومية، حيث إنه مقاوم للماء بمعيار IP65، مما يعني أنه يمكنه تحمل الانسكابات والرذاذ في الحياة اليومية. يعمل الهاتف ببطارية قوية سعة 5000 mAhمع شحن سريع بقدرة 45W، مما يضمن لك البقاء متصلاً طوال اليوم دون قلق. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بسعة تخزين تصل إلى 256جيجابايت وذاكرة ديناميكية تصل إلى 16 جيجابايت، مما يوفر مساحة كافية لجميع التطبيقات والملفات والتطبيقات الترفيهية.

هاتف realme P1 Pro بسماعتين بدقة عالية مما يعني تقديم تجربة صوت متميزة. إضافة إلى تمتعه بنظام تبريد 3D VC للحفاظ على درجة حرارة الهاتف حتى مع الاستخدام المكثف.

يتوفر هاتف realme P1 Pro الآن في المتاجر بجميع أنحاء مصر، حيث يقدم مستوى جديدًا من الأداء والتصميم ليمنحك كل ما تحتاجه في هاتف ذكي حديث.