اتهامات متبادلة بين أسرة متوفاة وأطباء مستشفى الشيخ زايد

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة اعتداء أسرة مريضة داخل غرفة العناية المركزة، أثناء تلقيها العلاج، مما أسفر عن إصابة طبيب.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطبيب المعتدى عليه، وجاء في أقواله، أن أقارب أحد المرضى اعتدوا عليه، وعلى الطاقم الطبي خلال مباشرة عملهم في المستشفى، عقب وفاة المريضة، مما أدى إلي تلفيات في غرفة الرعاية المركزة، وإتلاف أجهزة تُستخدم في علاج المرضى.

وجاء في التحقيقات الأولية أن أسرة المتوفاة اتهموا الكادر الطبي بالإهمال، والتأخر في تقديم الرعاية الصحية مما تسبب في وفاتها، مما أثار غضبهم ، كما اتهموا الأطباء بأعمال والقتل الخطأ.

وقررت النيابة حبس متهمين، وهم نجل المتوفاة وزوج شقيقته، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة، وعرض المتوفاة على الطب الشرعي لإعداد تقرير بسبب الوفاة، وبيان ما أن تعرضت لإهمال طبي من عدمه.

وأمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل ابنة المتوفية وآخر، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه. وتواصل النيابة سماع أقوال الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى وشهود العيان، حيث تبين أن المتهمين اعتدوا بالسب والتراشق بالالفاظ مع الطبيب المسئول عن الحالة، ثم اشتبكوا معه بالأيدي مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفه للطبيب، وتلفيات كبيرة بالأجهزة الطبية.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغاً يفيد بقيام أهالي مريضة كانت محجوزة في غرفة الرعاية المركزة بالاعتداء على الأطباء وتدمير الأجهزة بسبب اعتقادهم بأن ابنتهم تعرضت لإهمال طبي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين،



