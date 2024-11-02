Zoom تعقد شراكة استراتيجية مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتقديم البث الحي المباشر للجراحات الطبية

السبت 02/نوفمبر/2024 - 07:16 م

أعلنت منصة Zoom العالمية، بالتعاون مع شركة "إنتراكتيفو"، عن توقيع شراكة استراتيجية مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تهدف إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك النظارات الذكية، لتوفير بث حي للعمليات الجراحية مباشرة عبر Zoom، مما يتيح تجربة تعليمية تفاعلية مبتكرة لطلاب الطب.

وأوضح مهند الكلش، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا وتركيا لدى Zoom، أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية Zoom التوسعية في المنطقة، وتسعى إلى تطوير التعليم الطبي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن دمج منصة Zoom الافتراضية مع أسلوب التدريس المبتكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يمكّن من إيصال التدريب الطبي إلى شريحة أوسع من المهنيين والطلاب، مما يعزز الوصول إلى التدريب والموارد الأساسية في مجال الرعاية الصحية.

وأشار الكلش إلى أن Zoom ستعمل كبوابة للبث الحي، مما يسهل التواصل بين غرفة العمليات والفصل الدراسي، موفرًا للطلاب أسلوبًا مرنًا في التعلم. بفضل التكنولوجيا المتطورة للنظارات الذكية، سيتمكن الجراحون من بث العمليات الجراحية مباشرة على شاشات تفاعلية للطلاب عبر Zoom، حيث يمكن للطلاب متابعة كل خطوة من خطوات العملية، وطرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية من الطبيب الجراح، مما يعزز من التفاعل والتعلم العملي.

وأكد الكلش أن هذا النظام المبتكر سيمكّن طلاب كلية الطب، بمختلف مراحلهم الأكاديمية، من متابعة العمليات الجراحية المعقدة التي كانت يصعب الوصول إليها سابقًا بسبب قيود المكان والجدول الزمني.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ستواصل ريادتها في مجال التعليم الطبي في المنطقة، من خلال الدمج الفعّال بين التكنولوجيا والتعليم العملي، مما يعزز من تأهيل الكوادر الصحية المستقبلية بطرق متطورة.