الإسماعيلي وغزل المحلة "حبايب" في مباراة سلبية بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد الإسماعيلية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تبادل الدراويش وزعيم الفلاحين السيطرة على مجريات اللعب في الـ90 دقيقة، وكانت الخطورة من لاعبي الإسماعيلي الذين أهدروا أكثر من فرصة لحسم اللقاء وحصد الثلاث نقاط.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب عبدالرحمن عموري لاعب غزل المحلة بعد عودة الحكم على تقنية الفيديو.

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره غزل المحلة بعد قليل، على ملعب الإسماعيلية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد من دوري نايل 2024 - 2025.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الخامسة مساء اليوم وسط حضور من جماهير الدراويش التي تمنى النفس ببداية قوية في الموسم الحالي.

تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي

خط الوسط: محمد حسن، عماد حمدي، مروان حمدي، محمد عبدالسميع

خط الهجوم: خالد النبريصي ونادر فرج

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عموري - الجزار - أحمد حكم - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد جابر - توريه - محمد عصام

وفي الهجوم: حسام جريشة - عبده يحيى - محمد حمدي زكي.