قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالفيوم يختتم الزيارة العلمية لجبال البحر الأحمر

أختتمت اليوم السبت، الزيارة العلمية الجيولوجية التى نظمها قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الفيوم للعام الخامس على التوالي لطلبة الفرقة الرابعة إلى منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر بهدف دراسة منطقة جبال البحر الأحمر بداية من مدينة رأس غارب الى مدينة مرسى علم، وذلك خلال الفترة من 25 اكتوبر وحتى 2 نوفمبر الحالى.



تأتى هذه الزيارة العلمية تمشيا من توجه الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى الى ضرورة تطوير وتحديث طرق التدريس والتدريب لطلاب الجامعات وفى إطار حرص كلية العلوم بجامعة الفيوم على تدريب وتطوير مهارات طلابها .



وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة الفيوم السابق والمشرف العام على الرحلة بأن هذا الرحلة العلمية تنظم بشكل سنوى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى وتقع تحت إطار الزيارات الميدانية والحقلية للطلاب، حيث يتم فيها تدريب الطلاب وتعليمهم كيفية دراسة الظواهر الجيولوجية لمنطقة الصحراء الشرقية و سلاسل جبال البحر الأحمر والمثلث الذهبى إضافة إلى زيارة مناجم خام الفوسفات بمدينة القصير ومدينة سفاجا و مناجم الرخام والجرانيت ومناجم الذهب المنتشرة بالصحراء الشرقية ، وكذلك دراسة خزانات المياه الجوفية المنتشرة بالمنطقة إضافة إلى زيارة مناطق انتاج البترول ومحطات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح .



وفى نهاية الرحلة يتم عقد امتحان عملى ونظري للطلاب يتم بناءا عليه تقييم الطلاب والتأكد من استيعابهم لبرنامج الرحلة .

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