"جوميا مصر" تبدأ حملة بلاك فرايداي 2024

أعلنت جوميا، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في مصر، عن إطلاق حملة "بلاك فرايداي" المنتظرة لهذا العام، التي تمتد من 1 إلى 30 نوفمبر 2024، تحت شعار "كل يوم عروض من الآخر".

تأتي الحملة مع تخفيضات ضخمة، وخصومات فلاش، وقسائم حصرية، لتمنح المتسوقين تجربة تسوق استثنائية وفرصًا مميزة طوال الشهر.

سيتمكن العملاء من الحصول على أفضل العروض عبر فئات متنوعة، تشمل الأزياء، الصحة والجمال، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، وغيرها من المنتجات.

ستفتتح الحملة بفعاليات “Explosion Days” بدءًا من أول جمعة في 1 نوفمبر، وتستمر كل جمعة طوال الشهر باستثناء يوم الجمعة 22 نوفمبر، وتختتم يوم 29 نوفمبر مع بلاك فرايداي. تشمل هذه الفعاليات عروضًا مثل متجر "الـ 10 جنيهات".

ضمن حملة بلاك فرايداي 2024، تقدم جوميا باي تجربة دفع آمنة مع خصومات حصرية عند استخدام المنصة للدفع، إلى جانب خطط تقسيط بدون فوائد عبر الشراكات مع بنوك رائدة.

أكد عبداللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، أن "بلاك فرايداي هو الوقت الأكثر إثارة للمتسوقين والعلامات التجارية.

أضاف هذا العام، عملنا جاهدين لتقديم المزيد من التوفير والعروض، وجعل التسوق أكثر إمتاعًا ، نحن متحمسون لتقديم تجربة تسوق رائعة للجميع مع العروض اليومية والأيام الخاصة المليئة بالخصومات.