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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

Google تطلق "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي"

Google.org
Google.org
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أعلنت Google عن إطلاق "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي"، التي تعد أكبر مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي وتمويل الأبحاث ذات الصلة، وتوفير منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي تواكب التطور التقني.

يأتي هذا التوجه بدعم مالي من Google.org، الذراع الخيرية لـGoogle، الذي سيخصص 15 مليون دولار أمريكي حتى عام 2027 لدعم المبادرة وتوسيع نطاقها.

تسعى Google من خلال هذه المبادرة إلى تدريب 500,000 شخص من مختلف الشرائح، بما في ذلك الطلاب، الأكاديميون، المطورون ورواد الأعمال، على مدار السنتين القادمتين. 

وتأتي المبادرة استجابة لحاجة ملحّة إلى زيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي وتأثيراته الإيجابية، وفقًا لدراسة أجرتها Economist Impact، التي تتوقع أن يصل تأثير الذكاء الاصطناعي الاقتصادي في المنطقة إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.

مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي Google