إضافة ڤينشر كابيتال تستحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 25% في منصة بنيان التعليمية لدعم التعليم الرقمي العربي

أعلنت إضافة ڤينشر كابيتال عن استحواذها على حصة استراتيجية بنسبة 25% في شركة بنيان، المنصة التعليمية المتخصصة في تعليم البرمجة للأطفال، في خطوة لتعزيز الابتكار ودعم التعليم الرقمي في العالم العربي.

يهدف هذا الاستثمار إلى توسيع نطاق حضور إضافة ڤينشر كابيتال في القطاع التعليمي، أحد المجالات الحيوية لدعم الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات الحديثة.

تركز منصة بنيان على تعليم البرمجة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا، حيث تقدم برامج تعليمية مبتكرة تعتمد على أساليب مشوقة لتعزيز المهارات الحاسوبية.

وتهدف المنصة إلى بناء عقول مبدعة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مع تسليط الضوء على أهمية البرمجة في التطبيقات العملية اليومية.

من خلال هذه البرامج، تسعى بنيان إلى تزويد الأطفال بمهارات حيوية تلائم احتياجات سوق العمل المستقبلية.

يتماشى استثمار إضافة ڤينشر كابيتال في بنيان مع رؤيتها الاستراتيجية لتنمية المواهب العربية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تركز الاستثمارات التعليمية على إعداد جيل يساهم في التقدم التقني والمعرفي في المنطقة.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار سلسلة من الشراكات الناجحة التي أبرمتها إضافة مع شركات ناشئة عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى استعدادها لإطلاق حدث "Startup Sync" الحصري في شهر نوفمبر، الذي سيجمع قادة الفكر ورواد الأعمال في مختلف المجالات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الأفكار وبناء شراكات جديدة.

تؤكد إضافة ڤينشر كابيتال عبر هذا الاستثمار التزامها بدورها الريادي في تطوير مستقبل التعليم والتكنولوجيا في المنطقة، وتعزيز مكانتها كشريك أساسي في مسيرة التحول الرقمي في العالم العربي.