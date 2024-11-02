محمد صلاح التاريخي يقود ليفربول لقلب الطاولة على برايتون

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول إلى قلب الطاولة على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أمام برايتون، ولعب حتى الدقيقة 90+1، وسجل هدف فوز فريقه على النوارس.

مباراة ليفربول ضد برايتون

ليفربول كان متأخرًا أمام برايتون بهدف للا شيء، حيث افتتح فيردي كاديجلو التهديف في الدقيقة 14، ليسجل هدف تقدم برايتون على رفاق محمد صلاح بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، نجح الهولندي كودي جاكبو في إدراك التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء.

وجاء محمد صلاح لينقذ ليفربول من الهزيمة بهدف رائع في الدقيقة 72، بعدما راوغ مدافع المنافس وسدد كرة قوية على يمين الحارس فيربروجن.

رقم محمد صلاح التاريخي

وبهذا الهدف، انفرد محمد صلاح بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما تخطى أسطورة النادي روبي فاولر صاحب الـ163 هدف، ليصل الفرعون المصري إلى 164 هدفًا.

وبتلك النتيجة، تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع.