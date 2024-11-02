مصر تحصد 6 مناصب قيادية فى اللجان الدراسية للاتحاد الدولي للاتصالات

فازت مصر، ممثلةً في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بـ 6 مناصب قيادية خلال فعاليات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي عقدت في الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر 2024 في مدينة نيودلهي بالهند. ترأس الوفد المصري المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، الذي حصل على رئاسة اللجنة الدراسية الثالثة المعنية بالشئون الاقتصادية والسياسية. كما نالت مصر مناصب نائب رئيس للجنة الدراسية الـ 12 المعنية بجودة الخدمات، ولجنة الشبكات المستقبلية (الـ 13)، ولجنة أمن المعلومات (الـ 17)، ولجنة إنترنت الأشياء والمدن الذكية (الـ 20)، بالإضافة إلى لجنة مصطلحات التقييس.

وخلال المؤتمر، ألقى المهندس محمد شمروخ كلمة الوفد المصري، حيث أبرز دور مصر كفاعل رئيسي في جميع أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات. وتحدث عن الأهمية الكبيرة للموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية، مشيرًا إلى دورها الحيوي في وضع الأسس والمعايير الدولية لجودة خدمات الاتصالات عالميًا.

وعلى هامش المؤتمر، عقد شمروخ عدة اجتماعات ثنائية مع قيادات الاتحاد، بما في ذلك السيدة دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد، والسيد أونوي سيزو، مدير مكتب تقييس الاتصالات، والسيد كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات. خلال هذه الاجتماعات، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد، مع التأكيد على الدور البارز لمصر في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

كما التقى المهندس محمد شمروخ الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الترددات والكابلات البحرية. كما ناقش مع رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الهند، السيد أنيل كومار لاهوتي، موضوعات تتعلق بتطبيقات الجيل الخامس وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت.

من جهة أخرى، أشار زافازافا إلى أهمية مبادرة حياة كريمة في توفير خدمات الاتصالات للمواطنين، مؤكدًا ضرورة نشر هذه التجربة على المستويين المصري والأفريقي.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات يعقد اجتماعات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات، بهدف وضع المعايير الدولية لجودة خدمات الاتصالات واستعراض آليات العمل في قطاع التقييس.