محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في شباك برايتون.. فيديو

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه ليفربول الثاني في شباك برايتون، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام برايتون، وأحرز الهدف الثاني للريدز، بعدما كان الفريق متأخرًا في نتيجة الشوط الأول.

افتتح فيردي كاديجلو التهديف في الدقيقة 14، ليسجل هدف تقدم برايتون على رفاق محمد صلاح بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، نجح الهولندي كودي جاكبو في إدراك التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء.

وقلب ليفربول الطاولة على برايتون، بواسطة صلاح الذي سجل هدفًا رائعًا بعدما راوغ مدافع المنافس وسدد كرة قوية على يمين الحارس فيربروجن في الدقيقة 72.

وبهذا الهدف، انفرد محمد صلاح بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما تخطى أسطورة النادي روبي فاولر صاحب الـ163 هدف، ليصل الفرعون المصري إلى 164 هدفًا.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي برايتون في المركز السادس بـ16 نقطة.