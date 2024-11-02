أكثر من 4 ملايين أمريكي يصوتون مبكرا في الانتخابات الرئاسية بولاية جورجيا

أعلن مكتب وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر، اليوم السبت، أن 4,004,588 من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال التصويت المبكر أو بالبريد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال رافينسبيرجر، في بيان، "كانت هذه أنجح فترة تصويت مبكر في تاريخ جورجيا لأن الناخبين يثقون في العملية الانتخابية."

وأضاف: "أربع سنوات من التقدم أوصلنا إلى هنا. نحن مستعدون، بغض النظر عما يقوله النقاد. وسنحاسب أولئك الذين يتدخلون في انتخاباتنا."

وتجاوزت نسبة المشاركة في 92 مقاطعة 50 في المائة لأول مرة في تاريخ الولاية.

وصوت 3761968 شخصا مبكرا في مراكز الاقتراع، بينما صوت 242620 اخرين من خلال إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد.