تشكيل اليوفينتوس ضد أودينيزى في الدوري الإيطالي

يستعد يوفنتوس لخوض مواجهة قوية ضد أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

تُقام المباراة على ملعب "بلو إنيرجي"، الذي يُعتبر معقل فريق يوفنتوس، وتحت قيادة الحكم الدولي الإيطالي روسايو أبيسو.

يسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات من خلال هذه المباراة أمام أودينيزي، لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والمنافسة بقوة على اللقب.

وأعلن يوفنتوس عن تشكيلته الأساسية لهذه المباراة، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: دي غريغوريو

خط الدفاع: سافونا ، جاتي ، كالولو ، كامبياسو

خط الوسط: لوكاتيلي ، كوستاس ثورام ، كوبرماينر

الأجنحة والهجوم: ويا، يلدز

المهاجم الصريح: فلاهوفيتش