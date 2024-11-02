تضم 10 تخصصات.. جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة بمركز أبو قرقاص

تواصل جامعة المنيا تنظيم القوافل المتكاملة لخدمة المواطنين بجميع قرى ومدن المحافظة، في إطار مشاركة الجامعة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لتنمية الانسان".



أطلقت الجامعة قافلة متكاملة لخدمة أهالي قرية منتوت بمركز أبوقرقاص برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور أشرف عثمان المشرف العام على القوافل بالجامعة.

وقدمت القافلة خدماتها الطبية للمواطنين في 10 تخصصات طبية مختلفة هي الأطفال - الباطنة - العظام - المسالك - الجلدية - الصدر - الروماتيزم - النفسية - الأنف والأذن - الرمد بالإضافة إلى خدمات المعمل المرافق للقافلة لقياس السكر العشوائي مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال المتابعة.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف على 650 مواطن وتم توزيع الأدوية بالمجان من خلال فريق كلية الصيدلة بإشراف الدكتورة أمل كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى نفس السياق نظمت كلية التمريض بإشراف الدكتور إقبال عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوات عن فوائد الرضاعة الطبيعية - الاسعافات الأولية للأطفال في حالات الاختناق التشنج.



كما نظمت كلية التربية النوعية ندوة عن " تغذية أطفال المدارس" حاضر فيها الدكتورة رجاء صديق والدكتورة خديجة سيد وإشراف الدكتورة يسرا عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما ألقت الدكتورة زينب كامل بكلية دار العلوم محاضرة خلال القافلة عن أهمية تنظيم الأسرة وأثرها في المجتمع.

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