الولايات المتحدة تدين الحكم على موظف سابق لدى قنصليتها في روسيا

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، الحكم الذي أصدرته أمس محكمة روسية على موظف لدى القنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك بالسجن أربع سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته بتهمة "التعاون السري مع دولة أجنبية".



وجاء في بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدين بشدة قرار إدانة روبرت شونوف والحكم عليه في روسيا.



وقالت الخارجية الأمريكية إن "الاتهامات الموجهة إلى شونوف لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وإدانته ظلم فادح"، معتبرة أن "استهدافه بموجب قانون "التعاون السري" يسلط الضوء على استخدام الكرملين الصارخ للقوانين التي تزداد قمعًا ضد مواطنيه".



واعتقل روبرت شونوف، وهو مواطن روسي، في شهر مايو عام 2023، ووجه إليه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تهما من بينها جمع معلومات عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.