بسبب الإصابة.. الزمالك يعلن غياب محمدي أسبوعين عن الملاعب

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي لاعب الفريق أثبتت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة أسبوعين على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

وفي نفس الوقت أكد الدكتور محمد أسامة أن الفحوصات التي خضع لها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق أثبتت إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وكان محمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو تعرضا للإصابة في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت بالأمس على ستاد السلام في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.