ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب الإصابة.. الزمالك يعلن غياب محمدي أسبوعين عن الملاعب

محمد حمدى
محمد حمدى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي لاعب الفريق أثبتت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة أسبوعين على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.
وفي نفس الوقت أكد الدكتور محمد أسامة أن الفحوصات التي خضع لها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق أثبتت إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.
وكان محمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو تعرضا للإصابة في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت بالأمس على ستاد السلام في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

بسبب الاصاب محمد حمدي الزمالك جوميز