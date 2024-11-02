اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن إسناد مسئولية لجنة الحكام إلى خبير أجنبي

كشف مصدر خاص داخل اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، عن عدم التفكير في الوقت الحالي إسناد مسؤولية إدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، ردًا على طلب النادي الأهلي إسناد مسؤولية إدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، أن ذلك يعود إلى اتحاد الكرة المقبل، بعد إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وتابع: الباب مفتوح أمام الأهلي لإسناد مبارياته فى الدوري إلى حكام أجانب بدلًا من الحكام المصريين.

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسؤولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي.

كما طالب النادي الأهلي أيضًا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم.