"بداية جديدة لبناء الإنسان".. وفد التنسيقية يشارك بفاعليات المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الفاعليات التي نظمها المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وركزت الفعاليات التي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية في مجالات متنوعة.

وشملت الفعاليات على مدار أيامها الثلاثة ندوات تعريفية بالمجالس القومية الثلاثة؛ المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك ندوة لوزارة الصحة حول الخدمات الصحية وكيفية الاستفادة من الخدمات الحكومية، وورشة عن الصحة النفسية بالتعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي.

كما قدمت هيئة الرقابة المالية ندوة للتثقيف المالي، وقدمت وزارة الشباب والرياضة ندوة حول التخطيط للمستقبل، إلى جانب ملتقى توظيف شاركت فيه عشرات الشركات، كما قدّمت وزارة العدل ندوة عن الأمن السيبراني لتعريف الشباب بأهمية الأمان الرقمي وحماية البيانات، وقدمت وزارة الموارد المائية والري ندوة عن ترشيد استهلاك المياه.

ضم وفد التنسيقية النواب أحمد رمزي وعماد خليل ومحمد طارق، أعضاء مجلس النواب، والنواب راجية الفقي وأحمد فوزي، عضوا مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية باسم لطفى ومؤمن سليم .