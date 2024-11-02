"الشهابي" يتفقد اليوم الثاني لفعاليات مهرجان دمياط 2024

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عصر اليوم، فعاليات أخرى لمهرجان دمياط ٢٠٢٤ فى اليوم الثاني من انطلاقه ، وذلك خلال جولته التى أجراها عصر اليوم بمرافقة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وعمرو عرنسة مدير المهرجان.

واستهل محافظ دمياط، الجولة بتفقد الأنشطة الخاصة برياضة الكايك بنهر النيل بمنطقة الجربى برأس البر بالتعاون مع نايل كاياك، حيث تُقام تلك الأنشطة ولأول مرة بمحافظة دمياط، مؤكدًا اهتمام المحافظة بإدراج الأنشطة الرياضية المختلفة وإضافة الجديد منها، والتى تتناسب مع الطبيعة الفريدة للمحافظة ضمن فعاليات المهرجان، لتحقيق رواجًا بها.

وأكد “الشهابي” خلال زيارته لمنطقة الجربى على رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاهتمام بتوحيد من طابع خاص لواجهة نهر النيل بالمنطقة.

و تفقد محافظ دمياط فاعلية " AD Gravity" بمشاركة مختبر التصميم البديل، حيث يتم خلاله الرسم على الحجر لطبيعة رأس البر كجدارية معبرة عن المدينة.

وناقش مع أحد القائمين على الفاعلية، آليات إشراك طلاب وخريجى كلية الفنون التطبيقية بمعارض أيادينا للحرف اليدوية، وتوفير فرص عمل للشباب .

وشهد “الشهابى” انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي الذى تم تنفيذه بمشاركة فوتوبيا بساحة كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" بمدينة دمياط، فى ثانى أيام مهرجان دمياط ٢٠٢٤ " دمياط حاجة تانية "