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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتأخر أمام برايتون في الشوط الأول

مباراة ليفربول ضد
مباراة ليفربول ضد برايتون
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يتأخر فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد برايتون، المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام برايتون، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن في اللقاء.

مباراة ليفربول ضد برايتون

افتتح فيردي كاديجلو التهديف في الدقيقة 14، ليسجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن، ليتقدم برايتون على رفاق محمد صلاح بهدف للا شيء.

وكان صلاح سجل هدف تعادل الريدز أمام أرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بنتيجة 2-2، كما حقق أكثر من رقم قياسي.

وأحرز محمد صلاح 6 أهداف حتى الآن مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، كما صنع 5 آخرين خلال مشاركته في 9 مباريات.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي برايتون في المركز السادس بـ16 نقطة.

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