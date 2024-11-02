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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلاب جامعة طنطا يشاركون في برنامج "السياسة الخارجية المصرية" برعاية وزارة الخارجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شارك وفد طلابي من جامعة طنطا في برنامج "السياسة الخارجية المصرية" الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،  بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ومساعدي الوزير، ومشاركة 50 طالبا وطالبة من 20 جامعة حكومية مصرية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة، فإن الفعالية تضمنت عدة جلسات على مدار اليوم مع عدد من مساعدي الوزير ونوابهم، تناولت تطورات العلاقات المصرية مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، فضلاً عن لقاءات مع القطاعين الاقتصادي وحقوق الإنسان، حيث أتيحت الفرصة للطلبة لعقد اجتماعات مع قطاعات الوزارة للتعرف على طبيعة عمل الدبلوماسية المصرية، وتم ترتيب جلسة خاصة للطلبة لاستعراض شروط ومعايير الالتحاق بوزارة الخارجية.

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