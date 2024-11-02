بالصور.. نائب محافظ الأقصر يشهد فعالية لتعريف الرائدات الريفيات بمبادرة "بداية"

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، فعاليات اليوم التدريبي الذي عقد بمقر المجلس القومي للمرأة، بهدف توعية الرائدات الريفيات بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بهدف رفع الوعي المجتمعي ورفع جودة حياة المواطن المصري علي هامش حملة طرق الأبواب.

ومن المقرر أن تبدأ حملة طرق الأبواب في الفترة من ٣ إلي ٥ نوفمبر الجاري بمركزي القرنة والبياضية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية بمحافظة الأقصر.

حضر اليوم التدريبي كلا من الدكتورة عفاف عبدالباسط، والدكتور يوسف عبدالفتاح، وفاطمة عبادي وسهير نخله أعضاء المجلس القومي للمرأة وأعضاء المبادرة .

ندوة تثقيفية للرائدات الريفيات حول العمل الحر بمكتبة مصر العامة

وفي وقت سابق، نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، ندوة تثقيفية للرائدات الريفيات بعنوان "نشر فكر العمل الحر" تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، والتي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات بحضور الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وكمال محمد مدير الجمعيات الأهلية بالأقصر، وغادة رفعت مدير مجمع إعلام الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الندوة جاءت في إطار دعم الصناعة المحلية، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في التمكين الاقتصادي، وتأهيل أصحاب المشروعات ودمجهم في سوق العمل.

ندوة نشر ثقافة العمل الحر (3)

ندوة نشر ثقافة العمل الحر (2)

ندوة نشر ثقافة العمل الحر (1)

ندوة نشر ثقافة العمل الحر (4)

التعريف بمبادرة بداية (6)

التعريف بمبادرة بداية (4)

التعريف بمبادرة بداية (5)

التعريف بمبادرة بداية (2)

التعريف بمبادرة بداية (1)

التعريف بمبادرة بداية (3)

التعريف بمبادرة بداية (7)