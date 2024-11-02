تشكيل باريس سان جيرمان أمام لانس في الدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة اليوم السبت ضد لانس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

لم تحمل اختيارات "إنريكي" أي مفاجآت تُذكر، حيث يغيب الثلاثي برسنيل كيمبيمبي، جونسالو راموس، ولوكاس هيرنانديز بسبب إصابات طويلة الأمد، فيما يغيب المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو بسبب الإيقاف.

والتشكيل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، نونو مينديس، باتشو.

الوسط: فابيان رويز، فيتينيا ، ريناتو نيفيز

الهجوم: عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو ، باركولا.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

في المقابل، يحتل فريق لانس المركز السادس برصيد 14 نقطة، حققها من 3 انتصارات و5 تعادلات مقابل هزيمة واحدة، ويتميز بامتلاكه أقوى خط دفاع في الدوري باستقباله 6 أهداف فقط.