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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بـ3 مساهمات تهديفية.. مرموش يبدع في تقدم فرانكفورت على بوخوم بالشوط الأول

عمر مرموش نجم آينتراخت
عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت
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يواصل النجم المصري عمر مرموش تألقه مع فريقه آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024-2025 في الدوري الألماني.

وأسهم مرموش في 3 أهداف في تقدم آينتراخت فرانكفورت على بوخوم برباعية مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

يشارك مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام بوخوم، وسجل هدفًا وصنع 2 آخرين، ليستمر في تألقه هذا الموسم.

مرموش يسهم في 3 أهداف مع آينتراخت فرانكفورت ضد بوخوم

صنع مرموش هدف آينتراخت فرانكفورت الأول لزميله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل نجم المنتخب الوطني الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة حرة ثابتة.

وعاد مرموش مجددًا لصناعة الأهداف، بتمريرة حاسمة لزميله أنسجار كناوف في الدقيقة 20، قبل أن يضيف ناثانيل براون رابع الأهداف في الدقيقة 32، ثم قلص داني دي ويت الفارق لفريق بوخوم بهدف في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق عمر مرموش بنتيجة 4-1.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، بينما يتذيل بوخوم الترتيب بنقطة وحيدة.

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