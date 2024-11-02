خاص| شمس البارودي: «أصريت على إقامة عزاء حسن يوسف عشان حبايبه كتير»

قالت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، إن عزاء زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، يقام مساء اليوم السبت، في مسجد عمر مكرم، مشيرة إلى أنها أصرت علي إقامة العزاء لأن «حبايبه كتير».

رثت شمس البارودي، الفنان حسن يوسف في رسالة مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، مؤكدة أنه لم ولن يفارقها.

نص رثاء شمس البارودي لزوجها حسن يوسف:

«أحمد الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه، وعزائي أنها دنيا فانية سنتركها حتمًا كل في ميعاده، وحياتنا الحقيقية هناك، ولقاؤنا بالأحباء بإذن الله تعالى في جنات النعيم.

وحقًا، فراقٌ صعب بعد 52 عامًا من العشرة لرجل محب حنون طيب كريم، زوج وحبيب وعاشق يحتويني، وعمري 26 عامًا وهو 38، أنضج مني عقلًا وخبرة، فيغرقني بحبه وعطائه واهتمامه بأدق التفاصيل التي تسعدني، فيقدمها لي فأستغني عن الدنيا به، فالحياة في كنفه أمن وأمان، وكأن الله وضعه في حياتي ليغير مجراها تمامًا.

حبيبي يا حسن، أنت معي في كل سكنات حياتنا، لم ولن تفارقني يا حبيبي، وكما وعدتني في آخر حديث لنا، ممسكًا بيدي تضمها إلى صدرك وأنت على فراش مرضك، تطمئنني: سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. وبصدقك، لم تخلف معي وعدًا أبدًا، أعيش منتظرة لقائي بك وبكل الأحبة في مستقر رحمة الله وكرمه سبحانه. ففراقك ليس وداعًا يا حبيبي، بل وعد بلقاء المحب لحبيبه.. حمدًا لله».

وفاة حسن يوسف

حسن يوسف من مواليد 14 إبريل 1934، وقدم مجموعة من الأعمال الفنية المميزة واشتهر بلقب الولد الشقي، وفي السبعينيات، اتجه للإخراج حيث أخرج عدة أفلام شارك في بعضها، وكانت زوجته شمس البارودي بطلة معظمها، كما قدم حسن يوسف العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية، من أبرزها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في إمام الدعاة الذي يروي قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

في يناير 2024، أعلن اعتزاله التمثيل بعد وفاة ابنه غرقًا في عام 2023، وتوفي الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عامًا.