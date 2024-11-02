الخارجية الأمريكية تدين الهجمات على الصحفيين

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، الهجمات على الصحفيين بسبب عملهم، داعية الحكومات والمجتمع الدولي إلى حماية العاملين في مجال الإعلام.

وبمناسبة إحياء اليوم الدولي العاشر" لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، قالت الوزارة - في بيان لها - "ندين بشكل قاطع الهجمات على الصحفيين بسبب عملهم ونطالب جميع الحكومات بحماية العاملين في مجال الإعلام من العنف والمضايقة والترهيب، وندعو المجتمع الدولي إلى حماية الصحفيين من الأذى لمجرد أداء عملهم".

وأوضح البيان - حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية اليوم /السبت/- أن الصحافة الحرة والمستقلة هي ركيزة أساسية للديمقراطية، وأن الصحافة المحايدة ضرورية لإعلام الجمهور وضمان الحكم الخاضع للمساءلة، خاصة أثناء الأزمات وحالات الطوارئ، وتسببت الأزمات العالمية المستمرة في زيادة المخاوف بشأن سلامة الصحفيين ولمعالجة هذه المخاوف.

ونوه البيان، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفخر بالشراكة مع منظمة اليونسكو في برنامج جديد يعمل في عشر دول، بما في ذلك بعض البلدان التي تعاني من أزمات، لتعزيز السياسات والبروتوكولات لحماية الصحفيين.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، وقوف واشنطن إلى جانب مجتمع الصحافة العالمي في الإحتفال باليوم الدولي الـ10 لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.