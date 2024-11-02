الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 16 شخصا في غارة إسرائيلية على منطقة غاليري سمعان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد شخص وإصابة 15 آخرين بجروح إثر غارة إسرائيلية على منطقة غاليري سمعان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن الجرحى من بينهم ستة أشخاص احتاجوا الدخول إلى المستشفى للعلاج.

وفي السياق، أشارت الوكالة اللبنانية إلى سقوط إصابات جراء شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة حاريص، مضيفة أن طيران الاحتلال شن غارات عل بلدتي الحلوسية، ومشغرة في البقاع الغربي، ومدينة بنت جبيل.

كما شن طيران الاحتلال غارات على منطقة الوطى بين بلدتي عبا والدوير، والمنطقة بين حي المسلخ وحي الصالحية في مدينة النبطية، ومحيط منطقة الميتم في بلدة شوكين، ومفرق الشبريحا عند محيط العباسية.

ومن جهته، أعلن "حزب الله" استهداف الفوج اللوجستي الإقليمي في قاعدة "مسغاف" شمال شرق مدينة حيفا بالصواريخ للمرة الأولى، وكذلك استهداف شركة "ألتا" للصناعات العسكريّة شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية، مشيرا إلى قصف ‏تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا بالصواريخ.