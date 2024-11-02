رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في تنصيب أسقفًا جديدًا لإقليم أمريكا الشمالية

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في مراسم تنصيب رئيس الأساقفة ستيف وود رئيسًا جديدًا لإقليم إبروشية الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية، وذلك بكاتدرائية سانت أندرو بولاية جنوب كارولينا.

وأعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي عن سعادته بتنصيب رئيس الأساقفة ستيف وود رئيسًا لإقليم أمريكا الشمالية، داعيًا أن يمنحه الله الحكمة والقوة في قيادة الكنيسة إلى مرحلة جديدة، بالإضافة إلى توصيل رسالة السيد المسيح للشعب.

بدأت مراسم التنصيب بقراءات من الكتاب المقدس ثم تقدم رؤساء الأساقفة ليقابلوا رئيس الأساقفة المنتخب، حيث تسّلم رئيس الأساقفة ستيف وود عصا الرعايا، ليصبح هو ثالث رئيس أساقفة لإقليم أمريكا الشمالية.

الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة ستيڤ وود تمت رسامتهُ شماسًا في يونيو 1991م وقسيسًا في فبراير 1992م من قِبل الأسقف جيمس آر مودي، الأسقف الثامن لأوهايو، حيث تم تعيينه قسيسًا لكنيسة سانت آن في ماديسون، أوهايو، إذ خدم بها حتى أبريل 1995م، من ثم خدم كقسيس مساعد في إبروشية سانت لوك في باث أوهايو، حتى انتقاله إلى جنوب كارولينا.