وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي

أجرى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم ٢ نوفمبر، مع عبدالله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

تناول الوزير عبدالعاطي مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وثمَّن سيادته عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما يمثل مرتكزًا قويًا لاستمرار التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع نظيره الكويتي حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستعرضًا الجهود المصرية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما استعرض أيضًا السيد وزير الخارجية جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مؤكدًا ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة.