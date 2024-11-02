السعيد على رادار جهاز منتخب مصر استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

دخل عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من اجل الانضمام الى معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

يأتي هذا بعد تألق اللاعب مع الزمالك فى السوبر الأفريقي والسوبر المحلي.

ويشهد معسكر منتخب مصر المقبل استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا غيابات بالجملة بهدف إراحة مجموعة من اللاعبين بعد ضمان التأهل عن المجموعة الي كاس أمم إفريقيا المغرب 2025

موعد مواجهتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا.

ويبدأ معسكر المنتخب الوطني 11 نوفمبر، وتقام مواجهة كاب فيردي يوم 15 من الشهر ذاته في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بالملعب الوطني في كاب فيردي، في حين يقام لقاء بوتسوانا 19 نوفمبر في التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، برصيد 12 نقطة، وتأهل رسميا قبل الجولتين المقبلتين.