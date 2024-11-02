المرشح الثاني.. المستشار محمود فهمي يخوض انتخابات الأهلي على منصب نائب الرئيس

تقدم محمود فهمي المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي خلفاً للراحل العامري فاروق.

ويغلق النادي الأهلي، اليوم السبت، باب استقبال أوراق المرشحين على منصب نائب الرئيس، والذي يأتي في إطار انتخابات جديدة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة للدورة 2021-2025، بعد رحيل العامري فاروق في يناير الماضي.

تقدم المستشار محمود فهمي قبل قليل بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس الأهلي ليكون المرشح الثاني الذي يتقدم للمنصب، بعد الدكتور أحمد أبو النصر الذي ترشح للمنصب قبل يومين".

وسيتم إغلاق باب الترشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت.

وتعقد الانتخابات في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي المزمع انعقادها يومي 28 و29 نوفمبر المقبل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.