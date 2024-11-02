زي النهارده.. إنشاء محور برلين روما واتفاقية سلام بين حكومة إثيوبيا و"تجراي"

تمر علينا اليوم السبت الموافق ٢ شهر نوفمبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية المهمة، ونقدم لكم أبرزها:

وعام 1930 توج هيلا سيلاسي إمبراطورا على إثيوبيا.

و في عام 1937 الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني يعلن إنشاء محور برلين - روما، والذي يعرف باسم دول المحور، وهو يضم الدول التي واجهت الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية.

وعام 1947 نشوب الحرب بين الهند وباكستان بسبب النزاع على إقليم كشمير.

وفي عام 1961 الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتولى حكم البحرين خلفا لوالده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وعام 1976 جيمي كارتر فاز على جيرالد فورد في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعام 1978 عقد قمة الجامعة العربية في بغداد وصدور قرار بتعليق عضوية مصر ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس وذلك عقب توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

وعام 1983 الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يوقع قرارًا يعتبر فيه يوم عيد ميلاد مارتن لوثر كينغ عيدًا وطنيًا سنويًا في الولايات المتحدة تحت اسم يوم مارتن لوثر كينغ.

وفي عام 1994 - ضربة برق وأمطار غزيرة بالقرب من قرية درنكة المصرية تؤديان لأكثر من 500 قتيل.

وعام 2004 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يتولى حكم إمارة أبوظبي بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وعام 2008 - الرئيسان الأرمني سيرج سركيسيان والأذري إلهام علييف يوقعان في موسكو اتفاقًا للتوصل إلى حل سلمي لأزمة إقليم ناجورنو كاراباخ.

وعام 2009 - لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان تعلن فوز الرئيس المنتهية ولايته حامد قرضاي بفترة رئاسية ثانية وذلك بعد إلغاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بسبب انسحاب منافسه الوحيد عبد الله عبد الله.

وعام 2012 اغتيال الممثل الفلسطيني محمد رافع بعد اختطافه من قبل أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة بسبب دعمه لنظام بشار الأسد.

وعام 2017 علماء آثار أعلنوا اكتشافهم بهوا كبيرًا جديدا مجهول الغاية داخل الهرم الأكبر.

وفي عام 2018 - مقتل 9 أقباط في هجوم مسلح بمحافظة المنيا في مصر، وتبنى تنظيم داعش في ولاية سيناء الهجوم.

و عام 2020 الناخبون الجزائريون يوافقون على التعديلات الدستورية بنسبة 66.8% ومشاركة 23.7% ممن يحق لهم التصويت.

وعام 2022 - توقيع اتفاقية سلام بين حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لإنهاء صراع دام لعامين وراح ضحيته عشرات الآلاف.