جامعة دمنهور تطلق فعاليات منتدى "سلامة الغذاء والأمن القومي".. صور

شهدت الدكتورة منى السيد، قائم بعمل نائب رئيس جامعة دمنهور، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم السبت، فعاليات منتدى "سلامة الغذاء والأمن القومي"، الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور، بمقر كلية الطب البيطري، بحضور الدكتور نبيل بكير، قائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، الدكتورة هدى متولى - عميد كلية الزراعة، الدكتور السيد سعد، قائم بعمل عميد كلية العلوم.

وخلال كلمتها أعربت الدكتورة منى السيد عن بالغ سعادتها بالمشاركة في منتدى سلامة الغذاء والأمن القومي الذي تنظمه جامعة دمنهور، والذي يأتي بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية" التي تضع صحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، مقدمة الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر على التنظيم الرائع للمنتدى وجهودهم ودورهم المشرف ومشاركتهم المتميزة فى مختلف الأنشطة التي تعقد بالجامعة.

وعن سلامة الغذاء والأمن القومي أكدت الدكتورة منى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الإنتاجية (الزراعية والحيوانية)، وكذا مشروعات التصنيع الغذائي مثل مشروع مستقبل مصر، لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج، مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030.



وأوضحت نائب رئيس الجامعة، أن سلامة الأغذية والطعام الآمن أمر بالغ الأهمية ومسؤولية مشتركة بين الدولة وجميع أفراد المجتمع المنتجين والمستهلكين، حيث أن الغذاء الآمن يؤثر بالإيجاب على الصحة والتنمية الاقتصادية، وتحسين سبل العيش ويمتد ليؤثر على الدخل القومي.

وأعربت "السيد" عن تمنياتها بأن يكون هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات حول المستجدات العالمية في مجال سلامة وجودة الغذاء، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي) في مجالات سلامة الغذاء، والتغذية المستدامة، والأغذية المستحدثة و المعدلة وراثياً، وتقنيات فحوصات الأغذية، وأيضا لتعزيز الوعي بأهمية سلامة الأغذية ودور الشباب في تطوير الحلول المستقبلية.

مفاهيم سلامة الغذاء والـHACCP أولى محاضرات منتدى سلامة الغذاء والأمن القومي

وعن مفاهيم سلامة الغذاء والـ HACCP نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو مراقبة سلامة الأغذية للنقاط الحرجة ( Hazard analysis and critical control points )‏ (HACCP)، أكدت الدكتورة إيمان الحصري، أنه نظام وقائي يعني بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار HAZARDS التي تهدد سلامته، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.

منتدى سلامة الغذاء والأمن القومي بجامعة دمنهور يناقش الممارسات الجيدة في التصنيع في المنشآت الغذائية

وخلال المنتدى ناقش الدكتور حسن المرشدي المبادئ الرئيسية لنظام ممارسات التصنيع الجيد GMP، مؤكداً أنه يجب توفير منطقة إنتاج نظيفة وصحية لمرافق الإنتاج والمختبرات ومناطق التخزين. يجب التحقق من تصميم مصنع الإنتاج ومبادئ التشغيل والظروف البيئية لمنع التلوث المتبادل للأغذية، و تحديد عمليات الإنتاج بشكل واضح والتحقق منها والتحكم فيها لضمان الامتثال للمواصفات.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "تحليل المخاطر في المنشآت الغذائية"، للدكتور إسلام راضي الذي أكد على أن تحليل وتقييم المخاطر في المنشآت الغذائية هو جزء أساسي من استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر، بهدف اتخاذ تدابير وقائية للقضاء على المخاطر المحتملة أو التقليل منها.



من جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في المنتدى، واستفادتهم من المعلومات القيمة التي تم تناولها في محاضرات أول أيام المنتدى، مقدمين الشكر للمحاضرين، وكذا جزيل الشكر للدكتور إلهامي ترابيس - رئيس الجامعة الذي لن يدخر وسعا في دعم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على صحة الانسان والبيئة، والتي تساهم في بناء الطلاب و إلهامهم في جميع المجالات، لإعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية.

جدير بالذكر أن فعاليات المنتدى تستمر على مدار يومين ليختتم المنتدى فعالياته غدا الأحد الموافق ٣ نوفمبر بمقر كلية الطب البيطري.