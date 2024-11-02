ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي سموحة يستضيف لاعبات مركز تنمية المواهب لكرة القدم.. صور

اللاعبات بنادي سموحة
اللاعبات بنادي سموحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استضاف اليوم السبت الموافق ٢ نوفمبر،  نادي سموحة ببرج العرب اليوم الرياضي للاعبات مركز تنمية المواهب لكرة القدم .

وتضمن اليوم الرياضي استضافة لاعبات ناشئات أيضا وذلك في إطار دعم كرة القدم النسائية، وتدعيم الفرق بلاعبات جدد. 

وكان فريق نادي سموحة لكرة القدم النسائية فاز امس الجمعة   على مركز شباب محلة حسن بنتيجة 1-0 بملاعب محلة حسن في الدوري الممتاز القسم الثاني، أحرز أهداف المباراة رقيه مصطفي كامل.

ويضم الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من :المشرف العام كابتن "صلاح الناهي"، المدير الفني كابتن " شريف العنتبلي، المدرب العام كابتن "كريم عادل"، مدرب الحراس كابتن "محمد السيد (موزه)" مدرب الأحمال كابتن "محمد السيد مراد" الإداري كابتن " شيماء محمد"، المدير الإداري كابتن "داليا ابو العينين"، رئيس الجهاز الإداري كابتن "محمود البنداري".

abc413cb-c4ad-47dc-a274-6bcd071901b0
abc413cb-c4ad-47dc-a274-6bcd071901b0
dc0531a7-84d5-49ad-a9db-d38ee04cc0df
dc0531a7-84d5-49ad-a9db-d38ee04cc0df
cece02e8-4008-4a9a-87ee-ef42fc3ae68b
cece02e8-4008-4a9a-87ee-ef42fc3ae68b
4011ce26-2601-481c-9432-b41bf7cc2e0e
4011ce26-2601-481c-9432-b41bf7cc2e0e
737e3130-b39f-4394-a91a-81f88a4ed59a
737e3130-b39f-4394-a91a-81f88a4ed59a
7a15b1d3-5784-4e73-bb48-c74e7f906ae5
7a15b1d3-5784-4e73-bb48-c74e7f906ae5
d348e958-c99e-460a-ae8d-9164c5b25fd7
d348e958-c99e-460a-ae8d-9164c5b25fd7
c7a7e9ca-8cfa-4463-9d36-cb7ccdd64394
c7a7e9ca-8cfa-4463-9d36-cb7ccdd64394
b84845c0-ab0e-41dc-9daa-242143ffdcfe
b84845c0-ab0e-41dc-9daa-242143ffdcfe
cebe74fb-c5ed-498c-8ccb-c5cfa4d74a89
cebe74fb-c5ed-498c-8ccb-c5cfa4d74a89
58e69625-6cc6-41b2-91c6-5bb7749aa6ce
58e69625-6cc6-41b2-91c6-5bb7749aa6ce
35ba84d2-555d-4882-a1a4-3099bb6d30f8
35ba84d2-555d-4882-a1a4-3099bb6d30f8
سموحة اليوم الرياضى نادي سموحة لكرة القدم النسائية