نادي سموحة يستضيف لاعبات مركز تنمية المواهب لكرة القدم.. صور

استضاف اليوم السبت الموافق ٢ نوفمبر، نادي سموحة ببرج العرب اليوم الرياضي للاعبات مركز تنمية المواهب لكرة القدم .

وتضمن اليوم الرياضي استضافة لاعبات ناشئات أيضا وذلك في إطار دعم كرة القدم النسائية، وتدعيم الفرق بلاعبات جدد.

وكان فريق نادي سموحة لكرة القدم النسائية فاز امس الجمعة على مركز شباب محلة حسن بنتيجة 1-0 بملاعب محلة حسن في الدوري الممتاز القسم الثاني، أحرز أهداف المباراة رقيه مصطفي كامل.

ويضم الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من :المشرف العام كابتن "صلاح الناهي"، المدير الفني كابتن " شريف العنتبلي، المدرب العام كابتن "كريم عادل"، مدرب الحراس كابتن "محمد السيد (موزه)" مدرب الأحمال كابتن "محمد السيد مراد" الإداري كابتن " شيماء محمد"، المدير الإداري كابتن "داليا ابو العينين"، رئيس الجهاز الإداري كابتن "محمود البنداري".

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