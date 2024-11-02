القابضة لمياه الشرب تواصل جهودها لتعزيز السلامة والصحة المهنية بدمياط

شهدت شركة مياه دمياط خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2024 زيارة ميدانية مكثفة من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وهدفت الزيارة إلى تقييم مستوى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف مرافق الشركة، والتأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

وشملت الجولة التفتيشية مجموعة واسعة من المنشآت الحيوية، بما في ذلك محطات تنقية المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى روافع المياه، الديوان العام، المخازن، والحملة الميكانيكية.

وقد ركزت اللجنة المشرفة على تقييم مدى تطبيق اشتراطات السلامة في عنابر الكلور، نظراً لأهمية هذا العنصر الحيوي في عملية التطهير وتأثير أي تسرب منه على سلامة العاملين والبيئة المحيطة.

تدريبات وخطط للطوارئ

وفي إطار حرصها على تأمين أعلى مستويات السلامة، طلبت اللجنة من شركة مياه دمياط إجراء تدريبات لمواجهة حالات الطوارئ المختلفة، مثل السيطرة على تسرب غاز الكلور، الدخول الآمن للأماكن المغلقة، وإنقاذ المصابين، ومكافحة الحرائق.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقييم مدى جاهزية الأفراد والمعدات للتعامل مع مثل هذه الحالات، واختبار سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أكد اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، على أهمية هذه الزيارات الميدانية الدورية في تقديم الدعم الفني المستمر للشركات التابعة وتحسين أدائها.

وأشار شاهين، إلى أن وجود خبراء السلامة والصحة المهنية يساهم بشكل كبير في تطوير العمل وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

وشدد اللواء شاهين على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، مؤكداً على أهمية تكثيف التدريبات العملية على خطط الطوارئ وتوثيقها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة.

تؤكد هذه الزيارة المتابعة الدقيقة التي توليها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمسألة السلامة والصحة المهنية، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الشاملة لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما تعكس هذه الجهود التزام الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين.

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