الحبس عاما لمسجل خطر لحيازته سلاحا ناريا بمنشاة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالحبس عام لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بمنطقة منشأه ناصر.



وأسندت النيابة العامة تهم حيازة سلاحاً ناريا غير مرخص فرد خرطوش بغير تراخيص، وذخائر من نفس العيار المستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.

كان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اشتبهت في المتهم أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منشأه ناصر

وبالتقرب منه حاول الفرار والقت قوات الأمن القبض علي المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية وبتفتيشه غير حيازة سلاح ناري وذخيره واعترف بحيازة المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

