استطلاع: الناخبين الأمريكيين من أصل لاتيني يميلون إلى هاريس

استعادت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، شعبيتها بين الناخبين الأمريكيين من أصل لاتيني، بعد أن شهدت انخفاضا في الدعم في وقت سابق من هذه الدورة الانتخابية، ما جعلها تتقدم بين الناخبين اللاتينيين على الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وفقا لاستطلاع جديد للرأي شمل الناخبين من أصل لاتيني.

وتتفوق هاريس علي ترامب بنسبة 57٪ إلى 33٪، وفقا للاستطلاع الوطني الذي شمل 1500 ناخب لاتيني أجرته جامعة فلوريدا الدولية، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو اس ايه توداي".

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 10 إلى 22 أكتوبر الماضي.

وفي الولايات المتأرجحة، تتفوق هاريس علي ترامب بنسبة 55٪ إلى 28٪، وفقا للاستطلاع الذي أجرته الجامعة للناخبين اللاتينيين في سبع ولايات تشهد منافسة شرسة.

ووجد الاستطلاع أنه من يوليو إلى أكتوبر، ارتفعت شعبية هاريس بنسبة 15 نقطة مئوية فيما يتعلق بدعم الناخبين اللاتينيين.

وأشارت الصحيفة إلي أن المنافسة بين هاريس وترامب محتدمة إحصائيا في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، خاصة في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

وعلى الرغم من تقدم هاريس علي ترامب بين الناخبين اللاتينيين، إلا أنها شهدت انخفاضا في الدعم بين الشباب اللاتينيين في ولايتي نيفادا وأريزونا المتأرجحتين الرئيسيتين.