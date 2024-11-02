"بداية جديدة لبناء الإنسان" في وزارة الثقافة مع تلاميذ الواسطة ببني سويف

في ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تنظم وزارة الثقافة احتفالية "طفل الصعيد" بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، غدًا الأحد الموافق ٣ نوفمبر في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بالتعاون مع مبادرة "أنت مش لوحدك" التي يتبناها قطاع الفنون التشكيلية، وأيضًا بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.

تهدف هذه الاحتفالية إلى تنمية الإنسان المصري وترسيخ الهوية المصرية وتشجيع الطفل المصرى على الإبداع وتنمية مهاراته المختلفة.

يستضيف المركز القومي للترجمة مائة طفل من تلاميذ مدارس مركز الواسطة محافظة بني سويف.

يتضمن برنامج الاحتفال كلمة للدكتورة كرمة سامي عن الشيخ العلّامة رفاعة الطهطاوي، ويتخلل اليوم العديد من الأنشطة والعروض والورش اليدوية والفنية ومن بينها عرض قصة "ميريت تمشي على الحبل" من انتاج المركز القومي للترجمة، وعرض حكي "الشاطر حسن" كلمات فؤاد حداد وتقديم الفنان محمد عزت بقاعة طه حسين بمقر المركز، يليه فقرة "الأراجوز".

كما يتضمن اليوم ورشة يدوية يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل، وورشة الحكي "بيت الحواديت"، وورشة رسم تصميم جداريات تذكارية يقيمها قطاع الفنون التشكيلية.

وتنظم للتلاميذ عدة جولات من بينها جولة داخل دار الأوبرا المصرية، وجولة أخرى بمتحف محمود مختار، ويختتم اليوم بمعرض كتاب مجاني من إهداءات المركز القومي للترجمة والدار المصرية اللبنانية ودار نهضة مصر من الكتب التي تتناسب مع فئاتهم العمرية.