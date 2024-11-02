"سوتشي" تحتضن المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الإفريقي

تستعد مدينة سوتشي الروسية لاستضافة المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الإفريقي في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2024، حيث يُطلق المؤتمر صيغة تعاون جديدة مع الدول الإفريقية، في سياق نتائج القمتين السابقتين في عامي 2019 و2023.

ويأمل الجانب الروسي في مواصلة التعاون النشط مع مصر، خاصة بعد ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشاورات الأولى رفيعة المستوى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

يناقش المؤتمر آفاق التعاون بين روسيا والدول الإفريقية من خلال جلسات عامة تركز على موضوعات مثل أمن المعلومات الدولي، ومكافحة الإرهاب، ومنع سباق التسلح في الفضاء، ومن المتوقع اعتماد إعلان عام وثلاثة إعلانات قطاعية بهذا الشأن.

ويشارك في المؤتمر ممثلين عن الوزارات والمؤسسات من روسيا وإفريقيا، إلى جانب شخصيات من القطاع المالي والأعمال، مما يُثري الجلسات التي ستغطي 19 محوراً للتنسيق في مجالات مختلفة.

كما يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

ويعكس المؤتمر حرص روسيا على بناء شراكات استراتيجية قوية تعزز من مكانة الدول الإفريقية على الساحة الدولية، بالتعاون مع شركائها وفي مقدمتهم مصر.