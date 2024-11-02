فريق طبي بمستشفى جامعة أسوان ينجح في إعادة أصابع يد شاب بعد بترها

نجح فريق طبي بقسم التجميل بمستشفيات جامعة أسوان في اجراء عملية جراحية دقيقة لشاب أصيب في يده بقطع في ثلاثة أصابع من جراء استعماله لساطور نتج عنه قطع الأوعية الدموية و الأوتار والأعصاب والعظام بأصابع اليد تم تحويله للمستشفى الجامعي وتم التدخل الجراحي السريع التعامل مع الحالة بدقة وعناية فائقة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة ،والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان ،والدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد ،والدكتور محمد ربيع مدير مستشفى الجراحة ،والدكتور أحمد قناوي رئيس قسم التجميل وأطباء القسم .

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، إن المستشفى لجامعي يقدم خدمات طبيبة فائقة وذلك من خلال الإمكانيات الطبية المتاحة، وحول العملية الدقيقة التي تم إجرائها أوضح أن المستشفى الجامعي استقبل المريض بالاستقبال والطوارئ ثم تم دخولها مباشرة للعمليات والطوارئ بقسم التجميل والإصلاح، وبدأت الجراحة بفريق طبي متخصص وذات كفاءة طبية عالية بالقسم من الجراحين وفريق التمريض المدرب والعاملين بالقسم، بسرعة التدخل والعمل على إعادة أصابع اليد المبتورة قبيل موت النسيج ومازالت الحالة بقسم التجميل تتلقي العلاج لحين خروجها.

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه قسم الاستقبال والطوارئ يعمل بصفة دائمة علي مدار ال24 ساعة ويستقبل جميع الحالات سواء الناتجة عن حوادث الطرق أو حالات الطوارئ وذلك في إطار الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها مستشفيات جامعة أسوان للمواطنين ومرضي الصعيد من أجل تحقيق رسالة المستشفي الجامعي الطبية تجاه مرضي محافظة أسوان.

إجراء عملية جراحية دقيقة لعودة الاصابع الي مكانهم الطبيعي باليد

من جانبه قال الدكتور أحمد قناوي، رئيس قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي أنه قام فريق جراحي متخصص مكون من طيب التخدير واطباء القسم المتميزين بإجراء عملية جراحية دقيقة لعودة الاصابع الي مكانهم الطبيعي باليد ،وان قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي يملك إمكانيات طبية عالية الجودة وأساتذة لديهم بخبرات طبية علي اعلي مستوي طبي بأسوان.