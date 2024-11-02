ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

معهد فلسطين للأمن: نتنياهو يسعى لفرض أمر واقع بغزة لا يمكن تغييره بعد الانتخابات الأمريكية

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مدير معهد فلسطين للأمن القومي اللواء حابس الشروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لفرض أمر واقع في قطاع غزة لا يمكن تغييره بعد الانتخابات الأمريكية. 
وقال الشروف في تصريح خاص لقناة "النيل" الإخبارية، اليوم السبت "إن نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهدافه على أرض الواقع في فلسطين، ولكنه يريد إطالة أمد الحرب وممارسة المزيد من الضغط على كافة الأطراف لإجبارهم على الخضوع لشروطه وإفراغ شمال قطاع غزة من السكان". 
وأضاف: "نتنياهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية، ولا يأخذ بالرأي العام الدولي ولا الأمريكي، لأنه يعمل على تحقيق مصالحه الذاتية، وقد زرع الخوف في الإسرائيليين لأنه رفع شعار "الحرب الوجودية" ليلتف الجميع حوله". 
وأشار الشروف إلى أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب التي يقودها نتنياهو هي حرب وجودية، وبالتالي فهو لا يخشى أحد ويسير قدما لتحقيق أهدافه، ولكنه حتى الآن لم يحقق أي هدف منها. 

غزة معهد فلسطين للأمن القومي نتنياهو الانتخابات الامريكية الحرب القوانين الدولية