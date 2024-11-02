معهد فلسطين للأمن: نتنياهو يسعى لفرض أمر واقع بغزة لا يمكن تغييره بعد الانتخابات الأمريكية

أكد مدير معهد فلسطين للأمن القومي اللواء حابس الشروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لفرض أمر واقع في قطاع غزة لا يمكن تغييره بعد الانتخابات الأمريكية.

وقال الشروف في تصريح خاص لقناة "النيل" الإخبارية، اليوم السبت "إن نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهدافه على أرض الواقع في فلسطين، ولكنه يريد إطالة أمد الحرب وممارسة المزيد من الضغط على كافة الأطراف لإجبارهم على الخضوع لشروطه وإفراغ شمال قطاع غزة من السكان".

وأضاف: "نتنياهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية، ولا يأخذ بالرأي العام الدولي ولا الأمريكي، لأنه يعمل على تحقيق مصالحه الذاتية، وقد زرع الخوف في الإسرائيليين لأنه رفع شعار "الحرب الوجودية" ليلتف الجميع حوله".

وأشار الشروف إلى أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب التي يقودها نتنياهو هي حرب وجودية، وبالتالي فهو لا يخشى أحد ويسير قدما لتحقيق أهدافه، ولكنه حتى الآن لم يحقق أي هدف منها.