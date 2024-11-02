رئيس وزراء إسبانيا: إرسال 10 آلاف جندي وشرطي إضافيين للمناطق المنكوبة بالفيضانات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، إرسال 10 آلاف جندي وضابط شرطة إضافيين، لمُساعدة سكان منطقة "بلنسية" الواقعة جنوب شرق البلاد، والتي اجتاحتها فيضانات هائلة.



ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن سانشيز قوله خلال مؤتمر صحفي في قصر "مونكلوا" "إن الحكومة المركزية مستعدة للمساعدة بعد إعلان أكبر انتشار لقوات الشرطة والجيش في أوقات السلم في تاريخ البلاد".

وقبل قليل، أعلن عن ارتفاع حصيلة الفيضانات العارمة في إسبانيا الي أكثر من 211 شخصا.. ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة بسبب زيادة عدد المفقودين.



وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث ما يسمى بـ"جوتا فريا"، وهي كلمة إسبانية تعني منخفض "القطرة الباردة"، وهي ظاهرة جوية تحدث في الخريف حيث يتحرك الهواء البارد فوق المياه الدافئة في البحر المتوسط.