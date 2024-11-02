محافظ البحيرة: الدولة المصرية تعمل على تمكين الشباب لمواجهة التحديات الراهنة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، فعاليات النسخة الخامسة من "صالون رؤى الشباب"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "شباب مصر سند مصر: الفاعلية والتأثير في ظل التحديات الراهنة".

والذي أقيم برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور الفريق أحمد خالد - محافظ الإسكندرية، والنائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الأسبق، واللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية، ونخبة من الشخصيات العامة والفنانين وقيادات الكيانات الشبابية وعدد كبير من الشباب المشاركين.

وقدمت الدكتورة جاكلين عازر الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هذه المبادرة الثقافية الفريدة التي تُعد منصة حوارية تتيح للشباب المصري فرصة تبادل الأفكار وطرح الرؤى الوطنية، مشيرة إلى أهمية الفعالية والتي تأنى تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز ثقافة الحوار الوطني وغرس روح الانتماء لدى الشباب.

وأكدت محافظ البحيرة على دور الدولة المصرية في دعم وتأهيل الشباب ليصبحوا ركائز فعّالة للوطن، مشيرة إلى أهمية الوعي والثقافة كركائز أساسية لتشكيل جيل قادر على مواجهة التحديات.

كما دعت إلى أهمية الاستمرار في بناء الشباب ثقافياً وعلمياً ليكونوا سنداً حقيقياً لمصر في وجه التحديات الإقليمية والعالمية، مشددة على أن العمل الجاد المسلح بالمعرفة هو السبيل الأمثل لتحقيق الذات وخدمة الوطن.

وفي ختام الاحتفالية، قام الدكتور أشرف صبحي بتكريم الدكتورة جاكلين عازر والحضور والمحاضرين المشاركين، تقديراً لجهودهم المخلصة في دعم وتطوير الشباب المصري وتنمية روح الانتماء الوطنى لديهم.