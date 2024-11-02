"حزب الله" يعلن شن هجوم جوي بالمسيرات على 3 قواعد عسكرية إسرائيلية

أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، استهداف ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى قصف قوات الاحتلال في عدد من المواقع، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وأشار الحزب في بيانات متفرقة نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة ومطار "رامات ديفيد"، وأصابت أهدافها بدقة، وكذلك استهداف قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بمسيرة انقضاضية، وإصابتها بشكل دقيق.

وأضاف الحزب أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‌‏قاعدة "شراغا" شمالي مدينة عكا المحتلة، وإصابتها ‏بدقة،‏ بالإضافة إلى قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف)، ومدينة صفد المحتلة بالصواريخ.