جون بولتون: الصورة السياسية في أمريكا مشوهة للغاية بسبب ترامب

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، إن الصورة السياسية في أمريكا مشوهة للغاية، والسبب في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى دونالد ترامب، إذ أن ترامب يمثل انحرافًا عن السياسة الأمريكية المعروفة.

وأضاف «بولتون»، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في حالة خسارة ترامب في الانتخابات أتوقع أن يعود الحزب الجمهوري بسرعة إلى مبادئ ريغان، وإذا فاز ترامب سيثور الكثير من الجدل والنقاشات لاسيما في الحزب الجمهوري.

وأكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، أنه من الصعب التوقع ما سيفعله المرشح الرئاسي بالانتخابات الأمريكية 2024 دونالد ترامب حال انتخابه رئيسًا؛ لأنه لا يملك فلسفة وقراراته مرتجلة ومعاملتيه ومتقطعة ومرتجعلة ولا ينفذ السياسة بالطريقة التي يفهمها الأمريكيين أو الطريقة التقليدية.

وأوضح «بولتون»، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ما جاء في تصريحات ترامب وبرنامجه الانتخابي حتى الآن، أنه يريد أن تنتهي الحرب بين إيران وإسرائيل بحلول 20 من يناير، قائلًا: «قد يحدث ذلك وقد لا يحدث».

وأشار إلى أن ترامب قال إن الحرب لم تكن لتحدث ابدًا لو كان رئيسًا ذلك، موضحًا أنه أكد أنه كان سيؤدي أكثر من بايدن، مشددًا على أنه يطلب من الشعب الأمريكي ألا يظنوا أنه من الضروري أن يفعل ترامب ما فعله في ولايته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأنه ليس من المؤكد أن يؤيد إسرائيل كما في السابق وهناك ظروف مختلفة، ولا يمكن توقع ما سيفعله.