جامعة قناة السويس تقدم خدمات طبية شاملة لنقابة المعلمين بالإسماعيلية

توجهت جامعة قناة السويس لتقديم خدماتها الطبية المتنوعة لنقابة المعلمين بالإسماعيلية، مستهدفة المعلمين وأسرهم وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد على التزام الجامعة بدورها الرائد في تعزيز الصحة العامة وتقديم الرعاية الطبية للمجتمع المحلي ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة العامة على القافلة، إلى أن الفعاليات تأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز التعاون مع الهيئات المحلية وتلبية احتياجاتها الصحية بما يدعم جهود بناء الإنسان.

شملت الخدمات عشرة تخصصات طبية، تضمنت تخصصات باطنة 12 حالة، وطب الأسرة 10 حالات، وأطفال 10 حالات، ونساء 4 حالات، وأسنان 30 حالة، وعظام 16 حالة، وجراحة 2 حالة، وأنف وأذن 60 حالة، وجلدية 60 حالة، ورمد 19 حالة، ومسالك 17 حالة، ليصل إجمالي الحالات المستفيدة إلى 240 حالة.

بتنظيم المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود مدير إدارة القوافل بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لنقابة المعلمين في الإسماعيلية.